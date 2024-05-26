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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. ربيعة: لاعبو الأهلي على قلب رجل واحد

صدى البلد

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الأهلي تعاهدوا على الفوز ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا من بداية البطولة، وكانوا على العهد والوعد مع جماهير النادي من ‏خلال التتويج باللقب بعد الفوز على الترجي في إياب نهائي البطولة وإسعاد الملايين من عشاق ‏ومحبي النادي.‏ 

وأكد ربيعة أنه فخور على المستوى الشخصي بالفوز بلقب دوري الأبطال، الذي يحمل رقم 6 ‏في تاريخه مع الأهلي كلاعب من إجمالي 12 بطولة توج بها الأهلي في تاريخه، ومشددًا على ‏عزم اللاعبين مواصلة حصد الألقاب وكتابة التاريخ مع النادي من خلال الفوز بجميع البطولات ‏التي يشارك بها.‏ 

وشدد ربيعة على أن الأهلي على قلب رجل واحد، وأن أي لاعب يشارك يكون على قدر ‏المسئولية.‏ ووجه مدافع الأهلي رسالة إلى زميله علي معلول الذي أجرى مؤخرًا جراحة في وتر أكيليس، أكد ‏خلالها أن معلول حرص على دعم اللاعبين وتحفيزهم قبل المباراة، متمنيًا اكتمال شفائه وعودته ‏في أقرب وقت إلى الملاعب والتواجد مع الفريق.‏


 

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