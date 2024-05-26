نستحق.. أول تعليق من كولر بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، سعادته بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة، مؤكدًا أن المنافس كان ندًّا قويًّا، وأن المباراة كانت صعبة للغاية، وأن الأهلي سعى كثيرًا لخلق فرص عديدة وضرب التكتل الدفاعي، وأن هذه الفرص لو شهدت بعض التوفيق لتغيرت النتيجة تمامًا. مشددًا على أن الأهلي يستحق الفوز وأن الجميع من حقه اليوم أن يسعد بما تحقق في دوري الأبطال والوصول إلى الرقم 12.

أضاف أن التفكير في كأس العالم للأندية سابق لأوانه، وأن الفريق لديه تحديات عديدة في الفترة القادمة في الدوري المحلي، وعندما يأتي الوقت للمشاركة في مونديال الأندية سوف نتحدث عنه ونفكر فيه.

وقال كولر: تعودنا في الأهلي على التتويج بالبطولات، وبعد الفوز اليوم بدوري الأبطال ستطالبنا الجماهير ببطولة جديدة، وأنا كذلك أسير على نفس المفهوم، ولم ولن أشبع من البطولات، فعندما كنت لاعبًا حصلت على العديد من البطولات، ونفس الأمر حدث بعدما خضت مجال التدريب، فالفوز بالبطولات طموح مشروع ويساعد على النجاح.

وأوضح: الأهلي خاض مباراة الترجي بسيناريو محدد، وكنا نخطط لتسجيل هدف مبكر وهو ما حدث بالفعل، وقسمت المباراة على أجزاء، وبدأنا المباراة بصورة صحيحة ولعبنا بذكاء أمام الترجي حتى نحافظ على نظافة شباكنا.

وقال: نتيجة مباراة الذهاب والتعادل السلبي جعلت مباراة الإياب صعبة للغاية، لهذا تحفظنا نسبيًّا ونجحنا في تسجيل هدف الفوز رغم صلابة دفاعات الترجي، ولو كان هناك قدر من التوفيق لتضاعفت النتيجة، والمباريات النهائية لا بد أن تخاض بطريقة مشابهة للطريقة التي خضنا بها مباراة اليوم، والتغييرات التي تمت في الشوط الثاني ساعدت الفريق على السيطرة على وسط الملعب، وعمومًا الأهلي نجح في تقديم مباراة عظيمة، واللاعبون نفذوا تمامًا المطلوب.

واختتم كولر تصريحاته بالتأكيد أن المباريات النهائية لا توجد بها جماليات كثيرة، وأحيانًا تظهر هذه المباريات وكأنها مملة، وهذا راجع إلى أفكار المدربين، والأهلي خاض مشوارًا طويلًا في دوري الأبطال، وحقق نجاحات كبيرة في البطولة وسط ظروف وأجواء صعبة، ونجح الفريق في عدم تلقي أي هزيمة ولم يدخل مرمانا سوى هدف وحيد خلال جميع المباريات التي خضناها في دوري الأبطال، وهذه هي سمة الفرق الكبيرة.



