دوري أبطال إفريقيا| عمرو السولية: بذلنا قصارى جهدنا لحصد اللقب.. ونشكر الجماهير

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٢ في تاريخ النادي، والثانية على التوالي.

وأكد اللاعب أن الفريق يسعى بشكل دائم لتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات، واعتلاء قمة أي بطولة، وأن المسؤولية تقع على عاتق جميع اللاعبين لإسعاد جماهير الأهلي الوفية التي تضرب نموذجًا فريدًا في عشق ودعم ناديها.

وشدد السولية على أن الجيل الحالي بالفريق لا يبخل بأي جهد من أجل تقديم أفضل أداء ممكن في أي بطولة، وهو جانب أصيل من تقاليد الأهلي التي تتوارثها أجياله على مر الأزمنة والعصور.