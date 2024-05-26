رئيس البنك الزراعي يكشف طرق التعامل مع الفلاحين لتوريد الأقماح

تحدث علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن توريد محصول القمح من المزارعين والموردين.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال برنامج بينزنس مع الإعلامية شيماء موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تم البدء في استلام محصول القمح من المزارعين والموردين في أكثر من 190 موقعا تخزينيا عبارة عن شون ومراكز ونقاط تجميع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، حيث أن سعر طن القمح العالمي أعلى من السعر المحلي الموجود داخل مصر.

وأضاف: البنك الزراعي قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، معقبا: "لدينا غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة عمليات التوريد".



وأوضح أن البنك ينفذ خطة شاملة لتقديم خدمات متنوعة وجديدة لعملائه، موضحا أن البنك منتشر بأكثر من ١٢٠٠ فرع على مستوى الجمهورية لدعم الفلاح المصري.

وأضاف أنه تم تطوير العنصر البشري من خلال تدريب الموظفين على الائتمان المصرفي ودراسة الشركات لتقديم الخدمات للعملاء.

ونوه أنه تم تجديد العديد من المباني وتم إعادة هيكلة الفروع، مرددا: "طورنا المنتجات التي نقدمها للمواطنين لنكون قادرين علي دعم ٤٥ مليون فلاح مصري".

