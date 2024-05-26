زيارة خاصة.. كريم فؤاد يكشف عن تعليمات معلول قبل مواجهة الترجي

كشف كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي أنه قام بزيارة علي معلول الظهير الأيسر للفريق في بيته قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف لاعب الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc : " قمت بزيارة علي معلول في بيته للحديث حول أهمية المباراة وتحدث معي عن أهمية المباراة وحصلت منه على بعض التعليمات الخاصة بهذا المركز وضرورة التركيز وعدم منح المنافس مساحة للاستحواذ على الكرة ".

وتابع " في آخر لعبة لفريق الترجي التونسي توقعت أن يلعب لاعب الترجي الكرة للوينج، وبالتالي كان كل تركيزي على خروج الكرة فقط وقمت بركل الكرة في قدم لاعب الترجي دون الاحتكاك به".