بايدن: لا يوجد جنود أمريكيين في أوكرانيا

جدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، التأكيد على أنه لا يعتزم إرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا، قائلاً "أنا مصمم على أن يكون الأمر كذلك".

وقال بايدن في خطاب ألقاه أمام خريجي كلية وست بوينت العسكرية في شمال نيويورك "ليس هناك جنود أمريكيون يخوضون الحرب في أوكرانيا.. أنا مصمم على أن يكون الأمر كذلك، لكننا نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وسنبقى إلى جانبها".

وأشار بايدن في خطابه الذي نقلته وكالة "فرانس برس" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه سيد البيت الأبيض بأنه "طاغية" و"وحشي" كان "واثقا من أن حلف شمال الأطلسي سينهار" بعد الحرب ضد أوكرانيا في فبراير 2022، لكن "على العكس من ذلك أصبح أكبر تحالف دفاعي في العالم أقوى من أي وقت مضى".

واستأنفت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بعدما توقفت لأشهر عدة بسبب مشاحنات سياسية داخلية في الولايات المتحدة، في خضم هجوم روسي في خاركيف شمال شرق أوكرانيا.