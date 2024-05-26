قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وجنين ومخيم في الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس وجنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية دوما جنوب مدينة نابلس، وسيّر مركبات عسكرية في شوارعها، لكن لم ترد أنباء عن وقوع اعتقالات.

كما أضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات إسرائيلية أطلقت أعيرة النارية وقنابل الغاز تجاههم.

وقالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد، إن عناصرها تخوض اشتباكات بالرصاص ضد القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.

وأضافت في بيان على "تيليجرام" أنها استهدفت عناصر الجيش الإسرائيلي بعبوات ناسفة.