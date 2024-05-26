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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تطرح مقترح اتفاق جديدًا بشأن تبادل الأسرى

صدى البلد

يجتمع مجلس وزراء الحرب في إسرائيل، الأحد، للاطلاع على آخر المستجدات من رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد برنياع، بشأن المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على التفاصيل القول إن برنياع قدم إلى بيرنز والشيخ محمد عبد الرحمن اقتراحاً جديداً صاغه فريق التفاوض الإسرائيلي، في حين قدم بيرنز الحلول الممكنة للقضايا التي كانت محل خلاف خلال الجولة السابقة من المفاوضات.

وأضافت أنه في نهاية الاجتماع، تقرر أن يتم فتح المفاوضات خلال الأيام المقبلة على أساس مقترحات جديدة، وذلك بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة.

وأكدت الهيئة أن "جميع كبار المسؤولين الأمنيين من رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، وكذلك وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيران بيني جانتس وجادي آيزنكوت، يؤيدون المضي قدماً بالصفقة، ويقولون إنها ضرورية في هذا الوقت".

وفي وقت لاحق، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن المباحثات في مرحلة أولية للغاية، ولم تقطع شوطاً حتى الآن، مؤكداً أن وفداً من "حماس" سيتوجه خلال أيام إلى الدوحة، وسيتبعه بعدها وفد إسرائيلي.

وأكد المسؤول، الذي لم تسمه الهيئة، على أن إسرائيل "لن تفكر في إنهاء الحرب كجزء من صفقة تبادل الأسرى بأي حال".

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