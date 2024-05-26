200شاحنة .. عودة المساعدات للعبور من الأراضي المصرية لغزة عبر كرم أبو سالم

أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن شاحنات المساعدات تعود لتنطلق من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم.



وذكرت القناة أن 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى الأراضي الفلسطينية.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار، واتفاق للهدنة في القطاع.



وجرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية؛ لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

