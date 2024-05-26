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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأهرام»: مسارات متعددة تتبعها السياسة المصرية لإيقاف حرب غزة

صدى البلد

 نوهت صحيفة "الأهرام" في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد إلى المسارات المتعددة التي تتبعها السياسة المصرية لإيقاف حرب غزة.


وأشارت الصحيفة إلى تواصل الاتصال مع القوى الدولية المعنية بتلك الحرب وعلاقتها بالاستقرار الإقليمي، حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا من نظيره الأمريكي جو بايدن أعرب فيه الأخير عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما اتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.


وقالت الصحيفة "إن هناك حرصا مصريا وعربيا للتواصل مع القوى الرئيسية في الاتحاد الأوروبي خاصة الجانب الفرنسي للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي هذا السياق، شارك وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأول، في باريس، في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحث الاجتماع سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، إضافة إلى الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم التنفيذ الفعلي لحل الدولتين الذي هو المخرج من الحرب الجارية، بل السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن لدولة إسرائيل وتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين".


ولفتت "الأهرام" إلى زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى باريس أيضا لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وهو ما يعكس الترابط بين الزيارتين.


ونوهت إلى دعم مصر أي مواقف من شأنها التخفيف من معاناة الفلسطينيين، من جانب المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية. ولعل ذلك يتفق مع قرار محكمة العدل الدولية، أمس الأول، بأنه يتعين على إسرائيل «أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح، قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا كمجموعة أو على نحو جزئي»، وهو قرار من شأنه أن يزيد حدة الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب.
 

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