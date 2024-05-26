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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. جلسة التصوير الرسمية لأبطال أفريقيا

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير  جلسة التصوير الرسمية لأبطال أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، سعادته بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة، مؤكدًا أن المنافس كان ندًّا قويًّا، وأن المباراة كانت صعبة للغاية، وأن الأهلي سعى كثيرًا لخلق فرص عديدة وضرب التكتل الدفاعي، وأن هذه الفرص لو شهدت بعض التوفيق لتغيرت النتيجة تمامًا. مشددًا على أن الأهلي يستحق الفوز وأن الجميع من حقه اليوم أن يسعد بما تحقق في دوري الأبطال والوصول إلى الرقم 12. 

 

 

أضاف أن التفكير في كأس العالم للأندية سابق لأوانه، وأن الفريق لديه تحديات عديدة في الفترة القادمة في الدوري المحلي، وعندما يأتي الوقت للمشاركة في مونديال الأندية سوف نتحدث عنه ونفكر فيه. 

 

 

وقال كولر: تعودنا في الأهلي على التتويج بالبطولات، وبعد الفوز اليوم بدوري الأبطال ستطالبنا الجماهير ببطولة جديدة، وأنا كذلك أسير على نفس المفهوم، ولم ولن أشبع من البطولات، فعندما كنت لاعبًا حصلت على العديد من البطولات، ونفس الأمر حدث بعدما خضت مجال التدريب، فالفوز بالبطولات طموح مشروع ويساعد على النجاح. 

 

 

 

 

 

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