حكاية أسامة فرحات مع النقد والشعر وأسباب تكريم نقابة المهندسين له

أكد المهندس طارق النبراوي – نقيب المهندسين اعتزاز النقابة بالدور الثقافي والفني لمهندسي مصر، مشيرا إلى أن "الثقافة والفن جزآن أساسيان من مكونات المهندس المصري المعاصر الذي يقود المجتمع والتنمية والحضارة".

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في الأمسية الثقافية التي عقدتها اللجنة الفنية والثقافية برئاسة المهندس محمد علي محفوظ، لتكريم وقراءة في أعمال الشاعر والناقد الدكتور المهندس أسامة فرحات.

وأشاد " النبراوي" بالعطاء الثقافي الكبير لـ "فرحات"، قائلا: "الشاعر والناقد الدكتور المهندس أسامة فرحات يجسد مجموعة قيم جميلة ومعبرة عن التاريخ والحضارة والفكر والمعاصرة".

كما أشاد نقيب المهندسين باللجنة الفنية والثقافية بالنقابة لنشاطها التنويري الكبير، وتواصلها مع القامات الثقافية والفنية من مهندسي مصر المبدعين.

من جانبه أعرب الشاعر أسامة فرحات عن سعادته بتكريمه في نقابة المهندسين، قائلا: "سعادتي غامرة لوجودي في نقابة المهندسين، لوجودي بجوار نقيب مهندسي مصر المهندس طارق النبراوي، المهندس الكبير والمناضل العظيم الذي التقيت به لأول مرة أثناء دراستنا في كلية الهندسة، ومنذ ذلك الحين توطدت علاقتنا سويا ولم تنقطع أبدا".

وأضاف: "هذا التكريم أعتز به واعتبره شرف كبير ووسام على صدري، لأن النقابة هي بيت كل مهندسي مصري وأشرف بالإنتماء إليها"

واستعرض "فرحات" جانبا من سيرة حياته منذ التحاقه بكلية الهندسة ومشاركته في مظاهرات الطلاب عام 1968، ومقالاته التي كان يكتبها على مجلة الحائط في الجامعة.

كما تطرق إلى عمله كمهندس تنفيذ، واهتمامه بالأعمال الفنية وحصوله على الماجستير في النقد الفني ثم الدكتوراه، وبعدها انطلقت رحلته مع الشعر، فكتب أولا الشعر بالعربية الفصيحة، ومع عام 1977 بدأ يكتب الشعر بالعامية.

وخلال رحلته مع الثقافة والفن أصدر " فرحات" 26 كتابا منها: 7 كتب في نقد و12 كتابا في الشعر، كما أصدر 4 كتب مترجمة، ومؤخرا بدأ يترجم شعره، كما أصدر رواية " كارا" التي تحكي قصة حياة والده المولود بالسودان.

شهدت الأمسية إلقاء الدكتور مهندس أسامة فرحات عددا من قصائده الشعرية منها: "نفس واحد" و"شوق الخلاص" و"الثورة مستمرة " و"عروسة النيل" و"الوحش" و"موعود" و"الحساب".

قام المطرب والملحن علي إسماعيل بغناء بعض من أشعار" أسامة فرحات"، كما غنى الفنان بيشوي إسكندر بعضا من الأغاني بتوزيع جديد، فيما قدم الفنان الحكاء أبانوب زكريا قصة بعنوان "حكاية بلا نهاية".

أدار الأمسية المهندس المعماري صلاح الدين أبو الليل.

منح نقيب المهندسين درع النقابة وشهادة تقدير للشاعر الناقد الدكتور أسامة فرحات، كما منح شهادات تقدير للملحن علي إسماعيل والفنان بيشوي إسكندر والحكاء أبانوب زكريا.