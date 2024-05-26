تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وجرى تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و739 شاحنة و90 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1730 راكبا بموانيها.



وأفاد المركز الإعلامي للهيئة - في بيان صادر اليوم، الأحد - بأن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، و413 شاحنة و85 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و326 شاحنة و5 سيارات.



وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين "الحرية 2" و"سيناء"، وغادرت السفينتان "أمل" و"بوسيدون إكسبريس".

كما تم تداول 3700 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، هي: "بريدج، وكوين نفرتيتى، وآور، وآيلة".