أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار اليوم الأحد، فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع"، كأحد آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في المجتمع المصري في ضوء رؤية مصر 2030.



وأشارت الهيئة - في بيان - إلى أن هذا النداء يتيح المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائي وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، الطب والصيدلة، الهندسة الطبية الحيوية.



وأوضحت أنه سيتم تقديم الدعم للمشروعات البحثية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه (بدون شريك صناعي)، ودعم لمشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه في حالة وجود شريك صناعي، على أن يدفع الشريك الصناعي 20% من ميزانية المشروع، وسوف يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى 3 سنوات.



ولفتت الهيئة إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية سيكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرا، وذلك طبقا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة.

