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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قنديل بعد التتويج الأفريقي: ''الجماهير بتطالبنا بالبطولة الـ 13 من دلوقتي''

صدى البلد

علق طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي بعد التتويج الأفريقي علي فوز الأهلي بمباراة الترجي التونسي في نهائي أفريقيا عبر برنامج مع شوبير. وقال: ''الجماهير بتطالبنا بالبطولة الـ 13 من دلوقتي''.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-


سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ  روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.

 

 

 

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