ندوة توعوية للعاملات ببورسعيد حول اتفاقيات العمل الدولية

قال مدير مديرية العمل ببورسعيد عبدالونيس عبدالله إن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة نظمت ندوة توعوية بالمنطقة الحرة للاستثمار؛ للتوعية باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.



وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الأحد/ - أنه حضر الندوة 30 عاملة، وتم مناقشة الاتفاقية (100) الخاصة بالمساواة بالأجور، والاتفاقية (111) وهي التمييز في الاستخدام والمهنة والحقوق و الواجبات بقانون العمل، وشرح أحكام تشغيل النساء في قانون العمل والطفل في إطار الاتفاقيات الدولية رقم (183 - 156) الخاصة بحماية الأمومة والعمال ذوي المسئولية العائلية.



وأوضح أن ذلك يإتي في إطار إعلان وزير العمل حسن شحاتة بعدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024، وذلك بناءً على جهود وزارة العمل بهذا الشأن، وحرصًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة.



وتابع أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين للقيام بدورها في التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، والالتزام بكافة بنودها، وذلك من خلال العديد من برامج التوعية والأنشطة التثقيفية للعمال وأصحاب الأعمال التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل لتحقيق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.

