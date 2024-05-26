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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستقبل سفير الصومال بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهام عمله

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة انتهاء مهام عمله بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بسفير جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مُتمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله المقبلة، كما أكد دعم مصر الكامل للصومال في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة بين الجانبين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، إلى أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.

وطلب رئيس الوزراء نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الصومالي، معربًا عن تطلعه لمتابعة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، نقل السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، تحيات رئيس وزراء الصومال، معربًا عن اعتزازه بفترة عمله في مصر، وتقديره للحفاوة التي لمسها خلالها، بالإضافة إلى معرفته وتقديره لمصر فى ضوء سابق دراسته بها.

وأشاد السفير الصومالي بالتعاون الذي حظى به من جانب مؤسسات الدولة المصرية، مؤكداً تطلع بلاده لاستمرار الدور المصري الفاعل في الصومال في ضوء حاجة بلاده للدعم والتعاون، فضلًا عما تواجهه بلاده من تحديات سياسية وأمنية تستوجب دعم الأشقاء العرب، خاصة مصر.

كما أعرب السفير الصومالي عن تقديره لدعم القيادة السياسية المصرية لتحقيق الاستقرار في الصومال، مشيرًا إلى أهمية البناء على الزيارة السابقة لرئيس الوزراء إلى الصومال، لما حققته من دفعة قوية للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري. 
 

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