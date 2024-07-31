نجم طلائع الجيش على رادار الزمالك بدلاً من نيمار .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، ضمن المرشحين للانضمام إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك معجب بقدرات هاني، ويرغب في ضمه لتدعيم صفوف الفريق، وسط رغبة من بيراميدز لضمه أيضًا".

وواصل:” أن نادي الزمالك يبحث في الوقت الحالي على عرض من أجل إعارة لاعبه السيد نيمار في الموسم الجديد”.

وأردف:” هناك رغبة داخل مجلس الإدارة في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة من أجل الحصول على دقائق لعب ومشاركات في ظل صعوبة مشاركته في الموسم المقبل رفقة القلعة البيضاء”.