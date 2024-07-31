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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اجتماع تنسيقي للتوسع في أنشطة ترشيد استخدام المياه بـ الزراعة

صدى البلد

عقد الدكتور السعيد حماد رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية  للارشاد الزراعي، اجتماعا تنسيقيا، لمُديري عُموم الإرشاد بالمحافظات ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه فى الأنشطة الزراعي، للوقوف على آليات التوسع في أنشطة المشروع وتوعية المزارعين.

وناقش الاجتماع سبل التوسع في توعية المزارعين، بأهمية ترشيد استخدامات المياه في الانشطة الزراعية، من خلال الممارسات الزراعية الحديثة، وخاصة لمزارعي الارز والذرة الشامية للوجهين البحري والقبلي.

واستعرض الاجتماع تقرير  قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة حول محصول القمح للعام الماضي، وإرتفاع مؤشرات الانتاج والانتاجية.

ومن جهته قال رئيس تحسين الأراضي، ان تطبيق  محاور الترشيد  كالتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب وزراعة أصناف موصَّى بها قصيرة العُمر غزيرة الإنتاج مقاومة للأمراض الفطرية، ساهمت في انخفاض عدد ساعات الرى، وبالتالى توفير كمية المياه والأسمدة والعمالة والطاقة، لاقتا الى انه تم تنفيذ انشطة المشروع من خلال ٥٠٠٠ حقل ارشادي نموذجى على مستوى الجمهورية موزعين على ألف تجميعة أدت الى نشر ثقافة الحقول الإرشادية للقمح والتبنى للمزارعين الغير مشاركين بالمشروع، لافتا الى ان المزارعين، حرصوا على تطبيق نفس الممارسات الزراعية الحديثة فى حقولهم وعادت عليهم بنفس المنفعة.


وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، انه يتم حاليا تكثيف حملات المرور والمتابعة للحقول والمزارعين على مستوى الجمهورية، وتقديم الدعم الفني والارشادي لهم،  تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بتفعيل دور الإرشاد الزراعى والمراكز الإرشادية بالمحافظات والمرور المستمر لتوعية المزارعين وحل مشاكلهم.

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