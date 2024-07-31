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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب المجتمعات العمرانية يؤكد أهمية متابعة معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة لدفع عجلة التنمية

صدى البلد

أكد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان الدكتور وليد عباس، أهمية متابعة معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة لأعمال التشغيل والصيانة القياسية للمشروعات السكنية والتنموية، ومحاور الطرق، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي؛ للحفاظ على الهوية البصرية للمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الهيئة مع معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمقر الوزارة؛ لنقل تكليفات وتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني بشأن مهامهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الدكتور وليد عباس ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بتلك المشروعات، والاهتمام بأعمال النظافة، وإزالة المخلفات، وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء؛ للحفاظ على الحالة العمرانية للمدن في أبهى صورة.
وقال إن توجيهات وزير الإسكان تؤكد ضرورة تقوية دور معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وإشراكهم في تحمل المسؤولية عن مختلف المهام بمدنهم، حيث إن كل معاون مرشح لأن يكون رئيسًا لجهاز إحدى المدن الجديدة مستقبلًا، بشرط أن يثبت جدارته واستحقاقه لهذا المكان.
وتابع أن كل معاون رئيس جهاز مكلف بإعداد تقرير عن الوضع الراهن لمدينته ووضع مقترحاته لتطوير المدينة ولتوفير موارد مالية ذاتية لكل مدينة؛ لضمان استدامة التنمية، والصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وإعداد تقرير شهرى بما أنجزه من أعمال.
وأشار إلى أنه سبق تشكيل لجنة من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة؛ لمتابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وتقييم الوضع الراهن بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ تكليفات وزير الإسكان التي يصدرها خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، وسرعة إعداد تقارير عن تنفيذ تلك التكليفات.

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