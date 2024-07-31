غدا.. الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنفذ برنامجا تدريبيا عن تنظيم الأسرة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن تنفيذ برنامج توعوى للسيدات والفتيات، غدا الخميس، عن تنظيم الأسرة والممارسات الضارة في المجتمع، وذلك ضمن برتوكول التعاون بين الشباب والرياضة بالمحافظة ومديرية الصحة والسكان، بمركز التنمية الشبابية بالخارجة (الساحة الشعبية)، الساعة الثامنة مساءً، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الإقليم، وبهاء الدين شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتحاضر في الندوة الدكتورة سحر عبد الستار مديرة إدارة تنظيم الأسرة واستشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى الخارجة التخصصي، ومن المقرر أن يتم توقيع الكشف الطبي علي المشاركات بالندوة بالمجان، وتم توجيه الدعوة العامة لجميع السيدات بمدينة الخارجة.