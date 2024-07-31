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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان.. حركة تكليفات موسعة لنواب ومعاوني رؤساء أجهزة عدة مدن جديدة

صدى البلد

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، قرارين بحركة تكليفات موسعة لنواب ومعاونين لرؤساء أجهزة عدة مدن جديدة. 

وأكد وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل، وكذا تأهيل الكوادر الشابة لتولي مسئولية الإدارة، ولسرعة إنجاز المشروعات القومية بالمدن الجديدة. 

ونص القرار الأول لوزير الإسكان، على تكليف المهندس عاصم عزت محمد أحمد، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس خالد أحمد صالح، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبد العزيز سليمان عبد العزيز عيد، والمهندس أحمد حسن محمد قاسم، بالعمل نائبين لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عبد الحميد محمد محمود على، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس نسیم سليم محمود سليم، والمهندس محمد عبد الله عرفة، بالعمل نائبين لرئيس جهاز تنمية منطقة مثلث ماسبيرو، والمهندس نجيب خليل رجب الوزير، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق. 

كما نص القرار الأول على تكليف عبد الغني السيد عبد الغني، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس أحمد عبد الوهاب محمد أحمد، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد فاروق محمد رجب، والمهندس عبد الرحمن عطا الله زكي، بالعمل نائبين لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد أشرف عبد الشافي، والمهندس محمد عمرو بن العاص حسن، بالعمل نائبين لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندسة أسماء محمد أحمد عمران، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس محمد حمدي عبد الله زهران، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس أحمد يوسف الصديق عبد الرحمن، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمهندس بسام محمد الشيخ، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمهندسة يسرا أحمد علي محمد، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية أخميم الجديدة، والمهندس أحمد حسين ثابت مرسي، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، والمهندس محمد عبدالسلام محروس عفيفي، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية رأس الحكمة، والمهندس مصطفى يوسف مصطفى علي، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة. 

ونص القرار الثاني، على أن تتولى المهندسة أمنية حمدي محمد عبد اللطيف، والمهندس أحمد صلاح عبد الله إسماعيل، والمهندسة سارة سليم حليم جرجس، العمل معاونين لرئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس إيهاب أحمد إبراهيم سيف، العمل معاونا لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والكيميائي أحمد محمد فتوح عبد الحليم حماد، العمل معاونا لرئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس أحمد رجب زكى الأعصر، معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد يوسف عبد الوهاب عبد الرحمن، العمل معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، والمهندسة رشا على أبو زيد حسن، ومحمد حسن محمود حسن، العمل معاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة. 

كما نص القرار الثاني على أن يتولى المهندس أحمد السيد عبد الله رمضان، العمل معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والمهندسة رانيا كمال شفيق سعود، العمل معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عماد عبد التواب، العمل معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندسة رانيا فاروق يوسف، العمل معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، والمهندس محمد حسن أحمد عبد الرحمن، العمل معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، والمهندس أشرف أيمن مختار، العمل معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة - سلام، والمهندس خالد سعيد عبد المنعم، العمل معاونا لرئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، والمهندس حسن همام حسین حسن، العمل معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة.

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