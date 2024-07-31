وزير الاستثمار: حريصون على توفير الدعم للشركات العالمية للتوسع في السوق المصرية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة استوال الصناعية الهندية للأسمدة برئاسة بارفيل استوال، العضو المنتدب للمجموعة، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، وكذا مشروع المجموعة المقترح إنشاؤه في مصر لإنتاج الأسمدة.

حضر اللقاء اللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومنار والي، مسئول ملف الهند بالهيئة، وعمر عبد الناصر، العضو المنتدب لشركة لوتس جولد كوربوريشن للتعدين.

وقال الوزير إن مجموعة استوال الهندية، والتي تعد من أكبر منتجي ومصنعي الأسمدة الفوسفاتية في دولة الهند تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في مصر باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار وحجم إنتاج يبلغ 700 ألف طن سنويا.

وأضاف الخطيب أن المجموعة الهندية تسعى للتصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا إلى جانب السوق الهندي، لافتا إلى أن المجموعة تسعى للاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة للسوق المصرية، والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والطاقة إلى جانب موقعها المتميز كمحور إنتاجي وتصديري عالمي.

ولفت الوزير إلى حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير جميع أوجه الدعم للاستثمارات العالمية للتواجد والتوسع في السوق المصرية، كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين إلى جانب تذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمارات العاملة بالسوق المصرية.

من جانبه، أكد بارفيل استوال، العضو المنتدب لمجموعة استوال الصناعية الهندية، حرص المجموعة على الاستثمار والتوسع بالسوق بالمصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن المجموعة تعد من أهم منتجي الأسمدة والمواد الكيماوية بدولة الهند، وتتواجد في 10 دول حول العالم، وتمتلك 150 فرعاً للتجزئة و17 ألف موزع.