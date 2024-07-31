ختام سباق الهجن بمشاركة 1537 جمل في العلمين اليوم

أكد كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى والفضائية المصرية، أن فعاليات مهرجان العلمين في نسخنه الثانية مازالت مستمرة.

وأوضح أن المهرجان شهد بالأمس حفل فرقة الموسيقى العربية بحضور عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية، فكانت سهرة جميلة وممتعة والأجمل تفاعل الشباب مع الفرقة، كما شهد بالأمس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة العلمين وجولته لتفقد المدينة باصطحاب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وأضاف «بيبرس»، خلال تغطية خاصة بمدينة العلمين الجديدة، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن العلمين تستعد لحفلات الخميس والجمعة، إذ يشهد غدا حفل يضم أغاني التسعينيات وأغاني الوسط الفني لكلا من محمد فؤاد ومدحت صالح، فضلا عن أغاني الفنان هشام عباس وآخرين.

وتابع مراسل القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الجمعة المقبلة ستشهد حفل الفنان رامي جمال بالمسرح الروماني بالعلمين، ما يتوقع إقبال جماهيري ضخم، مشيرا إلى أن اليوم سيكون العرض الختامي لسباق الهجن بمشاركة 1537 جمل من محافظات مختلفة.