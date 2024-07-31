محافظ أسوان يلتقي وفد اتحاد نقابات المهن الطبية

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد اتحاد نقابات المهن الطبية الذى ضم نقابات الأطباء البشريين، والصيادلة، والأطباء البيطريين، والأسنان حيث قدموا التهنئة للمحافظ بمناسبة تولية مسئولية المحافظة .

مؤكدين تقديم أوجه الدعم للمحافظة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، فيما رحب الدكتور إسماعيل كمال بأعضاء الوفد، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد بتكاتف وتلاحم كافة فئات المجتمع الأسوانى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى قطاعات العمل المختلفة تواكباً مع ما يتم داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نعمل وفقاً لرؤية واستراتيجية متكاملة تستهدف تلبية المطالب الجماهيرية وتحقيق رضا المواطن الأسوانى لتحويل أحلامه لواقع ملموس وتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

استمع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمطالب 80 مواطنا ومواطنة فى لقاء المواطنين الأسبوعى وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ومسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية.

المهن الطبية

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال أننا نعمل لتلبية مطالب المواطنين، ووضع الحلول الفورية لمشاكلهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً والبسطاء، وتخفيف أى معاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه المحافظ بصرف مساعدات مالية من صندوق التكافل، مع سداد الديون المالية لعدد من الحالات الإنسانية، بالإضافة إلى صرف بعض المستلزمات المنزلية، فضلاً عن تكليف مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة والعلاج على نفقة الدولة، علاوة على توفير العلاج الطبيعى بمركز التأهيل الاجتماعى لحالات أخرى.

وكلف محافظ أسوان مديرية التضامن الإجتماعى بإدراج بعض الحالات لتوفير معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لترميم بعض المنازل، مع قيام مديرية العمل بتوفير فرص عمل لعدد من الحالات فى القطاع الخاص.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بقريتى الكفور وإقليت بالتنسيق مع مديرية الزراعة وذلك بمساحة 1663 م2.

ويأتي ذلك بناء على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل رؤساء المراكز والمدن جهودهم المكثفة لتنفيذ أعمال الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، فضلاً عن رفع الإشغالات، والتعامل مع المخالفات ، وتنفيذ أعمال التطوير والتجميل.