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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصر تطالب مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بوقف التصعيد الخطير بالشرق الأوسط

علم مصر
علم مصر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وتحذر من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول، ومصر تطالب مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاضطلاع بمسؤوليتهم لوقف التصعيد الخطير بالشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة.


وجاء أن مصر تؤكد أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة يزيد تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ومصر تؤكد أن التصعيد الإقليمي يقوض الجهود الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
 

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن حــ ــماس، أعلنت أن هناك مراسم تشييع رسمي وشعبي لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في طهران غدا قبل نقل الجثمان إلى الدوحة.

وكان قد أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حـ.ماس، قبل اغـ تياله بساعات قليلة، أننا نتملك الكثير من الفخر والاعتزاز ونتجول في أرض الحضارات وننتقل من بلد إلى بلد ودولة إلى دولة وفي القلب منها القدس.

وأضاف “هنية” خلال لقاء تليفزيوني، أن القدس هي محور الصراع مع المشروع الصهـ ـيوني، موضحًا أن الدول العربية والشعوب الإسلامية ترى القدس قبلتها الأولى .

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل اغتياله بساعات قليلة، إن الحضارات الإنسانية انطلقت من هذه الدول وهذه الشعوب، أما اليوم هناك محاولة لصناعة الحضارات ولكنها قائمة على القـ تل وسفك الد.ماء ونهب ثروات الشعوب.

وأشار "هنية" إلى أن احتلال أراضي الغير هي بالتأكيد حضارات مزيفة لا يمكن يكتب لها البقاء، لأن البقاء والاستمرار والخلود للحضارة المنطلقة من شريعة السماء.

اغتـ.يال إسماعيل هنية 
أعلنت حركة حمـ.اس في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حماس في بيان صادر اليوم الأربعاء “تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى  الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني  الجديد”.

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.

 

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