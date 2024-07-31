تنظيم ندوة توعية بقرية أبو الريش قبلى للتعريف بالصحة الإنجابية بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية جهودها لتقديم أوجه الرعاية والدعم داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتحقيق الإستقرار الأسرى والاجتماعى للمقيمين بها، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وفى هذا الإطار قامت وحدة تكافؤ الفرص بتنظيم ندوة توعية داخل قرية أبو الريش قبلى للتعريف بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

وتضمنت محاور الندوة التوعوية التعريف بمجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتربية الإيجابية ، والرعاية الصحية "للصحة الإنجابية" للمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية ، وبحضور دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والدكتورة أسماء بسطاوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة.

جهود إزالة المخلفات

وشهدت مدن ومراكز محافظة أسوان رفع 330 طنا من القمامة والمخلفات، ونقلها للمدافن العمومية وذلك ضمن الجهود المكثفة التي تقوم بها الوحدات المحلية بالمراكز والمدن لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمواصلة الحملات المتتالية للنظافة العامة الجارى تنظيمها منذ بداية الأسبوع الجارى بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

و شملت المناطق التى تم تنفيذ الحملات بها ورش المياه ورى الأشجار بنطاق حى جنوب بمنطقة المحمودية داخل مركز ومدينة أسوان ، وفى مركز ومدينة دراو ضمت الأعمال مناطق وسط المدينة وطريق القاهرة / أسوان الزراعى ، ومناطق العمارات ونجع العرب والسوق، وفى مركز ومدينة نصر النوبة منطقة السوق الأسبوعى وشارع الموقف الجديد، وفى مركز ومدينة كوم أمبو بنطاق حى وسط المدينة.

وفى مركز ومدينة إدفو بداية من الميدان القبلى وحتى موقف الرمادى جنوباً ، وفى مدينة أبو سمبل السياحية القرى المختلفة، وفى مدينة كلابشة طريق القاهرة / أسوان الزراعى، والحدائق العامة، وفى مدينة الرديسية طريق القاهرة / أسوان الزراعى ، والعمارات البحرية، ومنطقة مدارس خور الزق ، ومزلقان المليكية، وفى مدينة البصيلية منطقة الشماخية والشوارع الرئيسية والفرعية، وفى مدينة السباعية بنطاق مربع سكنى شرق المدينة.