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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل: تطوير التدريب المهني وحملات لمواجهة الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وبحث الجانبان، مجموعة من الملفات المشتركة وناقشا الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العمل في ملفات تطوير منظومة التدريب المهني، بآليات عملية وغير تقليدية ، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والتوعية ما قبل المغادرة، وتوفير فرص عمل لائقة بالخارج، وتدريب مفتشي العمل على مهامهم بشكل متطور وحديث، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وكذلك التأكيد على أهمية التوسع في حملات قومية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الفني والحر والمشروعات الصغيرة.

وتحدث الوزير جبران ، والسفيرة نائلة ،عن تكثيف الجهود في وضع فترات زمنية محددة لسرعة إصدار قانون العمالة المنزلية ، المطروح على الحوار الاجتماعي لتقديم الحماية لهذه الفئة وكذلك قانون العمل الذي يناقش حاليا في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل وما يتضمنه من مواد تواجه ظاهرة عمل الأطفال، وغيرها من المواد التي تحقق المزيد من الأمان الوظيفي ،وبيئة العمل اللائقة ،وتؤكد الإمتثال لمعايير العمل الدولية،ومطابقتها لكافة المعايير والتشريعات الوطنية.

ودعا الوزير اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، للمشاركة في مناقشات هذه "التشريعات" ذات الصلة المشتركة.. حضر اللقاء: خالد النقادي عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر..ومن وزارة العمل :شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و أمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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