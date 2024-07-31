رئيس جامعة حلوان: مستعدون لتقديم الدعم للإبتكارات وتشجيع التصنيع بالشركات الناشئة

احتفلت جامعة حلوان بتسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الثانية بحاضنات جامعة حلوان ضمن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، حيث حصلت 10 شركات ناشئة على تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه.

أقيم الاحتفال تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

من جانبه صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال الإحتفالية لأن الجامعة على استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم للشركات الناشئة المحتضنة لتصنيع و تسويق منتجاتها، مع التوجيه بأهمية دراسة الاثر في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بالسوق المصري.

وأوضح الدكتور عماد محمد أبوالدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الكيانات التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلي نماذج أولية ومنتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان مما يسهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وقد تم تسليم عقود 10 شركات ناشئة محتضنة بجامعه حلوان بحضور الدكتور عمـاد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور مجدي الحجري القائم بعمل عميد كلية العلوم، الدكتورة إيمان ابوطالب وكيل كلية الفنون التطبيقة للدراسات العليا ومدير نادي ريادة الأعمال.

ويهدف برنامج انطلاق بإشراف الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس اكاديمية البحث العلمي وياسمين سمير مدير برنامج انطلاق، ومتابعة ودعم الدكتور رضوان عبد الحميد مدير ادارة المشروعات بالجامعة إلي استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين من الباحثين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية.

وقد فاز مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان تنافسيا بالإنضمام لمبادرة إنطلاق لإنشاء حاضنتي أعمال بجامعة حلوان فى مجال التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم و فى مجال صناعة الأثاث المصرى بكلية الفنون التطبيقية

وقدم الدكتور ايهاب عيسوي، مدير الحاضنات التكنولوجية و الباحث الرئيسي لحاصنة Biocluster عرضا لما تم تحقيقه من البرامج التنفيذية الخاصة بمكتب الحاضنات التكنولوجية ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان وما تم تقديمه من دعم فني ومالي وقانويي للشركات المحتضنة لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات الناشئة واستخراج السجل التجاري والبطاقات الضريبية.

كما أوضح أنه تم تسليم أربعة عقود لرواد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية، وتكنولوجيا الغذاء وهم:" Pharo-zymes لانتاج الانزيمات الصناعية، Extractor-Oil لإنتاج المستخلصات من النباتات الطبية والعطرية وتركز على تقديم المكونات الأساسية الضرورية لصناعات الأدوية ومستحضرات التجميل، Insucare لتصنيع مضخات إنسولين ذكية لمرضي السكري و Dr Vettoo وهي منصة لتقديم خدمات التغذية العلاجية المتكاملة.

وتم تسليم ستة عقود للشركات الناشئة الفائزة بحاضنة الأثاث المصري بحضور الدكتورة مها الحلبي الباحث الرئيسي لحاضنة الاثاث و فريق عمل حاضنة الاثاث الدكتورة رانية مسعد، الدكتورة دعاء عبد الرحمن، الدكتور أشرف حسين، مهندسة ريهام علام، ومهندسة هالة حسن عبد العال بدعم من استاذهم الدكتور عبد الرحمن بكر ومتابعة متميزة من المدير الاداري استاذة سامي دسوقي متولي.

وقدمت حاضنة الاثاث أفكار لمنتجات مبتكرة من الأثاث ومكملات التصميم الداخلي المستمدة من تصميمات الحضارات والبيئات المصرية الثرية والمتنوعة زمانا ومكانا.

علي جانب اخر تم تكريم أعضاء فريق مشروع سفير الممول من الوكالة الجامعية الفرنكفونية و الإتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى خلق الوعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية للجامعات ودعم ريادة الأعمال المجتمعية، حيث حقق مشروع سفير بجامعة حلوان المخرجات المرجوة من إنشاء حاضنة الأميرة فايزة للرياضة بكلية التربية الرياضية (بنات) ، تدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريب والباحثين علي إدارة الحاضنات التكنولوجية، رفع الوعي لدي الطلاب و أعضاء هيئة التدريس بريادة الأعمال المجنمعية و أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبني جامعة حلوان لوثيقة المسئولية المجتمعية ودمج أهداف التنمية المستدامة بخطة الجامعة الإستراتيجية وتنفيذ مقررأكاديمي في التنمية المستدامة واخر عن ريادة الأعمال والابتكار ووضع اسس لحاضنة في الخدمات التعليمية بكلية التربية.

وقد تم تكريم وتقديم الشكر لأعضاء الفريق وهم: د. إيهاب عبد الرؤف – منسق مشروع سفير بجامعة حلوان –ود. رشا شرف ود. ايمان ابو طالب مدير نادى ريادة الاعمال بجامعة حلوان ود. سارة البيه وكيل كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير حاضنة الاميرة فايزة للرياضة ود. وليد شعبان مدير نقطة اتصال نادي ريادة الأعمال بكلية الإقتصاد المنزلي ود. عبير ابراهيم كلية الفنون التطبيقية ود. باسم يوسف بكلية الخدمة الاجتماعية، ود. محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان ومدير وحدة التخطيط الاستيراتيجي ود. سناء حجازي بكلية الخدمة الاجتماعية ود نهى أبو زيد ود. أماني النحاس بكلية الاداب ود. ميادة الاخضر بكلية التربية الرياضية للبنات ود.سليمان رمضان بكلية الفنون التطبيقية و د.ماي إبراهيم بكلية التجارة وإدارة الاعمال و د. إيناس القاضي بكلية التربية الرياضية و رشا فتوح المنسق الإداري بمكتب الحاضنات التكنولوجية و سهام محسوب المراقب المالي للمشروع تقديرا لمساهمتهم في انجاح المشروع.