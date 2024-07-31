وزيرة التضامن تشيد بمجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية بسيدي عبد الرحمن في العلمين

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن، التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية والتجارية التي يوفرها المجمع داخل صرح واحد.

حيث يضم المجمع الخدمي مركز الخدمات الحكومية، ومركز الخدمات الاجتماعية، ومركز الخدمات البنكية والتجارية، إلى جانب المدينة الشبابية الرياضية

وشهدت الجولة حضور هشام خليفة رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، وماجد عز مدير مجمع الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة مطروح، وقدم مدير المجمع شرحا لما يتضمنه المركز من خدمات حكومية يقدمها للمواطنين.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالخدمات التى يقدمها مجمع تحيا مصر لخدمة المواطنين.

كان محافظ مطروح تابع استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل ومنشآت القطاع الخاص العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وذلك للتيسير عليهم ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

مشيرا إلى أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل نجحت خلال شهري يونيه ويوليو 2024 في توفير فرص عمل وتعيين عدد( 314) من الشباب، ( ذكور _ إناث )، من أبناء مطروح بعدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية العمل، بالمرور على المنشآت السياحية والفنادق وحصر فرص العمل الشاغرة بها للتعاقد عليها.

وأوضح خالد عبد العزيز، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن التعيين فعليا (مؤقت ودائم) وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

من جانبه ثمن محافظ مطروح جهود مديرية العمل بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص بالمحافظة مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب.