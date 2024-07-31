مدبولي: نهتم باستكمال مشروعات المحاور والطرق لدعم البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية"، والذى ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع، نائب الوزير.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات المحاور والطرق المُستهدفة، برغم ما تتطلبه من تكلفة ضخمة، لكونها تعدُ مُكوناً مُهماً يدعمُ البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المتنوعة في مختلف القطاعات، وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تقديمي حول سير العمل بالمشروع، قدمه اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، الذي أوضح أن هذا المحور يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية الصناعية واللوجيستية والزراعية، بمدينة برج العرب ومحيطها، ثم إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط أيضاً طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، وكذلك استيعاب الحركة المرورية المُتجهة من وإلى الساحل الشمالى، دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية.

وأكد أن مشروعات الطرق التى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لوضع محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية، من خلال مدها بشبكة من محاور الطرق الرئيسية، التي تساعد فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية.

وأضاف اللواء مختار حسين أن مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية"، يتكون من طريق مزدوج بطول حوالي 20 كم، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، ويبدأ من علامة الكم 40 على طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، وصولاً للطريق الدولي الساحلي، ويشتمل على 3 كباري علوية و 24 كوبري سطحي و كوبري علوي أعلى مزلقان السكة الحديد إسكندرية / مطروح، وتم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازى لإنجاز المشروع.

