اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية يكرم وزير الشباب والرياضة

كرم اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (انوكا)، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقام اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو.



وجاء تكريم الدكتور أشرف صبحي لمجهوداته الكبيرة بدعم الدولة المصرية في استضافة العديد من البطولات الإفريقية وعلى رأسها تقديم مصر لملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027.



وأقيم اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (انوكا) بحضور مصري قوي حيث مثل مصر رسميًا المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.



كما حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ودكتور حسن مصطفى رئيس لجنة القيم بالانوكا.

ويشهد الاجتماع الذي يقام على هامش دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حضور 54 دولة ممثلين عن الدول الأفريقية برئاسة الجزائري مصطفى براف.



وسيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة، على رأسها تنظيم دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في مصر ودورة الألعاب الإفريقية للشباب الشاطئية المقررة في غينيا.

وستقوم مصر بعرض بريزنتيشن عن استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027.



وحضر في منتصف الاجتماع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية