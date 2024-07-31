بعد انتهاء مدته.. مجلس جامعة القاهرة: الخشت نجح خلال 7 سنوات فى القيادة وتحقيق التناغم

أشاد نواب رئيس الجامعة وعمداء كليات جامعة القاهرة بالاجماع ، خلال اجتماع مجلس الجامعة الذي عُقد بقاعة الاحتفالات الكبرى، بالأداء المتميز للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة خلال فترة رئاسته للجامعة والتي امتدت علي مدار 7 سنوات، حقق خلالها نجاحات شهدها المجتمع الأكاديمي داخل الجامعة، وظهرت في المؤشرات الدولية ولمس أثرها كل من تعامل مع الجامعة والجهات التابعة لها من مستشفيات ومراكز بحثيه وغيرها، وأثني العمداء علي جهود الدكتور محمد الخشت والتي ساهمت في إحداث نقله نوعية للجامعة وأصبحت تنافس أقوي وأرقي الجامعات الأوروبية ذات الترتيب المتقدم في كافة التصنيفات العالمية المرموقة، وأصبحت الجامعة في عهده أيقونه للنجاح والتفرد والتميز بفضل أفكاره التي تحولت إلي واقع ملموس شهده الجميع.



وأهدى أعضاء مجلس جامعة القاهرة، درعًا تذكاريًا أعدوه خصيصاً للدكتور محمد الخشت تقديرًا وعرفانًا له لما قدمه للجامعة على مدار 7 سنوات.



وعبر الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال كلمته، عن حبه وتقديره واحترامه للدكتور محمد الخشت الذي ووصفه أنه مدرسة وبمثابةأخ وصديق له تعلم منه الكثير من القيم وفنون الإدارة، وأن علاقتهم لم تكن علاقة مسئول بمن يعمل معه، بل علاقه كان يسودها طابع إنساني رفيع محفز للأداء وبذل المزيد من الجهدوالعطاء، واستطاعت الجامعة أن تحقق خلال فترة رئاسته نجاحات باهرة في كافة المجالات علي مدار 7 سنوات لمسها الجميع علي أرض الواقع.



وقدم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الشكر للدكتور محمد الخشت على كل ما قدمه للجامعة خلال 7 سنوات، والنجاحات التي حققها بالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية والعالم أجمع وهي جائحة كورونا، وهو ما يُعد انجازًا مضاعفًا، كما وجه له الشكر لتقديمه الكثير من الدعم لقطاعات الجامعة المختلفة سواء التعليم والطلاب أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية والمالية علي مستوي جامعة القاهرة.



ووصف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فترة رئاسة الدكتور محمد الخشت للجامعة مرت وكأنها دقائق معدودة وليست 7 سنوات، شهدت خلالها الجامعة انجازات تضاهي أكثر من 70 عامًا، وأصبحت الجامعة في عهده واحة للأمن والآمان والتطور والتقدم، وانتقلت تحت قيادته من مصاف جامعات الجيل الثاني إلي جامعات الجيل الخامس، وحققت طفرة نوعية علي مستوي البرامج والتصنيفات والمنشآت، وان الافتتاحات التي تمت في عهده تكفي أن تكون مجلدات، وأن إنجازاته سُطرت بحروف من ذهب في تاريخ جامعة القاهرة العريق.

ونقل المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، رسالة حب وشكر وتقدير من جميع العاملين والإداريين بالجامعة للدكتور محمد الخشت لكل ما قدمه للجامعة، كما عبر عن اعتزازهم بالعلاقة الإنسانية التي تربطهم بالدكتور محمد الخشت والتي انعكست علي سرعة استجابته لمطالبهم المختلفة ومساندته لهم في الأوقات الصعبة، كما وجه له الشكر علي المستوي الشخصي لأنه تعلم منه الكثير واكتسب منه الخبرات في التعامل مع المواقف المختلفة والحكمة في اتخاذ القرارات والمرونة في التعامل، كما وصف الدكتور محمد الخشت بأنه قائد منذ أن كان طالبًا في المدرسة يقود طابور المدرسة وفريق الإذاعة الصباحية بشكل يومي.



وقال الدكتور عبد الله التطاوي نائب رئيس الجامعة سابقاً ، إن الدكتور محمد الخشت يمتلك عقلية ابتكارية من طراز خاص استطاع من خلالها احياء الثقافة والفكر، وأسس منبرًا ثقافيًا من طراز رفيع جعله رجل العام بشهادة الجالية المصرية بالرياض منذ أن كان مستشارًا ثقافيًا بالسفارة المصرية بالسعودية، وأضاف الكثير في المناصب المتعددة التي تولاها سواء منذ أن كان نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب حتي أصبح رئيسًا لجامعة القاهرة والتي انارها بفكره وشهدت في عهده نهضه لإحياء الفكر والثقافة من خلال المشروعات المختلفة التي أطلقها لتطوير العقل المصري، واستدعاء الوعي الوطني في مشروع أسس بناء الدولة الوطنية، وتجديد الخطاب الديني والفكري، وريادة الأعمال، والنهوض باللغة العربية، واستطاع بمقالاته النارية أن يستدعي طاقتنا لإنقاذ اللغة العربية مما أصابها من الهوان علي أيدي ابنائها، ووصف الدكتور محمد الخشت أنه شيخ مفكر من طراز وسطي معتدل وقائد وربان للسفينة لـ7 أعوام سمان في تاريخ جامعة القاهرة.



وتحدث الدكتور معتز عبدالله عميد كلية الآداب سابقا، عن الانجازات الكبري التي حققتها الجامعة خلال فترة الرئاسة الحكيمة والرشيدة للدكتور محمد الخشت، والذي رفع شعار الأعمال لا الأقوال، وعمل من خلال معيارين أساسيين يتمثل أولهما في تطوير الخطة الاستراتيجية حسب رؤيته، والمعيار الثاني تمثل في إصداره وثيقة التنوير، ووصفه انه بمثابه استاذ علم نفس مرموق وفيلسوف جامعة القاهرة المستنير والمدرك لأهمية الفكر وإعمال العقل لتجنب الفكر المضطرب الذي يؤدي إلي المرض النفسي والإرهاب والجريمة.



وقال الدكتور محمد يوسف محافظ دمياط ورئيس جامعة بني سويف سابقاً ، إن الدكتور محمد الخشت يمتلك شخصية متميزة وقادرة على إدارة الأمور والملفات في هدوء وبشكل اتاح لجامعة القاهرة القدرة علي التقدم والصعود خلال فترة رئاسته بشكل سريع ومميز، وأنه تعلم منه الكثير في مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم وكانت بمثابة النبراس له في كثير من الأعمال والمجالات، وأن الدكتور محمد الخشت شخص مدرك لأهمية الكلمة وذو قيمة وقامه تستطيع الدولة المصرية أن تستفيد منه للتقدم في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية.



وقال الدكتور أحمد درويش الحاصل على جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل، إن معرفته بالدكتور محمد الخشت مرت بثلاثة مراحل وهي الإشفاق ثم الإعجاب ثم الانبهار، حيث أشفق عليه عندما اُسند اليه منصب رفيع وهو رئاسة جامعة القاهرة وهو أحد أصحاب العلوم الإنسانية الفلسفية والآداب،وكيف يمكن أن يقوم بإدارة مملكة كبري بها عشرات التخصصات العلمية الدقيقة، ولكنه استطاع أن يضئ المجال لنفسه وغيره، وبعد تحقيقه الكثير من النجاحات والانجازات في كافة المجالات تحولت الشفقة إلي إعجاب، وتحقق الانبهار من خلال حجم المعلومات التي يمتلكها الدكتور محمد الخشت قبل نطقه للكلمات وقبل اتخاذه القرارات بهدوء دون انفعال.



وقال الدكتور محمد منصور هيبه المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، إن الدكتور محمد الخشت رمز من رموز الوطنية في المجتمع العربي والعالمي ومصر علي وجه الخصوص وأن قيادته للجامعة اتسمت بالحكمة والرشادة والتأني والفحص والتدقيق، ويشهد له الجميع بتحقيقه انجازات لم تشهدها جامعة القاهرة منذ أكثر من قرن سوف يذكرها التاريخ، وان انجازاته جعلت جامعة القاهرة متواجدة علي الساحة الإعلامية بشكل لم يتحقق من قبل، وانه تعلم منه أن الغاية والأمل هي جامعة القاهرة، واننا جميعًا جنود من أجل الجامعة، واستطاع ان يقترب منه الجميع طلابًا وأساتذة وعاملين دون خوف اوخجل.



وقال الدكتور سيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، إن رئاسة الدكتور محمد الخشت للجامعة خلال 7 سنوات اتسمت بالقيادة الرشيدة والحكيمة، واستطاع بفكره المتميز إحداث نقله كبري للجامعة على كافة المستويات، وساهم في إحداث تقارب بين جميع العمداء ليسود بينهم روح المحبةوالإخاء والتعاون.



ووجه الدكتور عبد الهادي العوضي عميد كلية الحقوق سابقا ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، الشكر للدكتور محمد الخشت على كل ما قدمه للجامعة من إنجازات في كافة المجالات، ومساندته لكلية الحقوق خلال فترة جائحة كورونا وتزويده للكلية بكافة مصادر التعليم المفتوح من أجل التدريس عن بُعد، وبفضله استطاعت الكلية أن تعلن عن لائحتها العصرية الجديدة والتي تربط التعليم بالواقع العملي، وأن تخصصه في مجال الفلسفة أكسبه ثقافة عريضة في كافة المجالات وجعلته عالما جليلاً وفيلسوفًا حكيمًا مجددًا ومنيرًا في كل مكان.



وأشادت الدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، بدعم الدكتور محمد الخشت للكلية وتوجيهه لتطوير بنيتها التحتيةبالكامل من شبكة إنترنت، وكاميرات المراقبة، وصيانة المبني من الداخل، وتغيير اللوائح وبرامج الدراسات العليا، وإنشاء 6 درجات علمية جديدة بفضل دعمه ومساندته، واستجابته المستمرة والسريعة لمتطلبات تطوير الكلية وطلبات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.



كما أسندت الدكتورة جيهان عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الفضل للدكتور محمد الخشت في التطوير الشامل الذي تشهده الكلية سواء في بنيتها التحتية والتكنولوجية، وزيادة البرامج الدراسية بالكلية إلي 7 برامج أدت إلي زيادة الموارد الذاتية لها، وانعدام المشكلات الداخلية بالكلية بفضل توجيهاته المستمرة في الإدارة بضرورة احترام الأساتذة والعاملين واحتوائهم.



ووجهت الدكتورة غادة عبد الباري عميد كلية الصيدلة، الشكر باسم مجلس الكلية لحضوره اجتماع المجلس، كما وجهت الشكر له لتقديمه الدعم الدائم لكليات القطاع الطبي من صيدلة وطب قصر العيني وطب الأسنان، وأشادت بدعمه ومساندته لكل المكاتب الثقافية في العالم وتسديده لرواتبها في عام 2015 إبان توليه منصب المستشار الثقافي لمصر في المملكة العربية السعودية ووقتها كانت هي تتولي منصب ملحق ثقافي لمصر بدولة فرنسا.



وأكد الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، البصمات الواضحة للدكتور محمد الخشت في مجال الإدارة، واستيعابه بذكاء ومهارة للتغيرات المتلاحقة والسريعة في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي وقدرته علي اتخاذ القرار المناسب، ومساندته للكلية لتوطيد علاقتها مع الجهات القومية والسيادية والحكومية المختلفة، وأنه يدين بالفضل للدكتور محمد الخشت لتشجيعه علي تولي منصب عمادة الكلية.



ووصفت الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، الدكتور محمد الخشت بأنه رمز من رموز مصر، استطاع أن يقود جمهورية جامعة القاهرة بنجاح وبشهادة طلاب الكلية من مختلف أنحاء العالم، وأنه يمتلك عقلية فريدة قادت الجامعة باختلاف وتنوع تخصصاتها، وحققت في عهده انجازات كبري في كافة المجالات علي مدار 7 سنوات.



وقدم الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، الشكر والعرفان للدكتور محمد الخشت لجهوده المبذولة على مدار 7 سنوات لبناء وتطوير الجامعة بإخلاص وتفان، وأنه يعمل على مدار 24 ساعة وأنه شخصية "سوبر مان"، كما عبرً عن اعتزازه وفخره للعمل مع الدكتور محمد الخشت في جو سادته مشاعر الأخوة الصادقة ومدين له بالفضل في توليه عماده كلية الهندسة، وأكد ثقته وايمانه بقدراته على تقديم خدماته للوطنمثلما استفادت منها جامعة القاهرة.



ونقل الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، رسائل الشكر والتقدير من جانب أعضاء هيئة التدريس بالكلية لقائد الإنجازات الحقيقية الدكتور محمد الخشت لكل ما حققه من نجاحات على أرض الواقع خلال فترة رئاسته للجامعة على مدار 7 سنوات، وتقديمه الكثير من التضحيات لرفعة الجامعة شهدها الجميع ويكافئه عليها المولي سبحانه وتعالي، وانه قدم يد العون والمساعدة للجميع، متمنيًا التوفيق له في كافة جوانب حياته الحالية والمستقبلية.



وقالت الدكتورة ايمان بكر عميد كلية الطب البيطري، إن الدكتور محمد الخشت حقق إنجازات كبري لجامعة القاهرة وللوطن ككل، وقدم الدعم للكلية سواء على مستوي تطوير البنية التحتية، أو تقدم ترتيب الكلية داخل التصنيفات الدولية، إلى جانب تقديمه الدعم المادي والمعنوي، متمنية التوفيق للدكتور محمد الخشت في حياته العملية القادمة.



وعبر الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، عن فخره الشديد بإنجازات الدكتور محمد الخشت التي حققها خلال توليه رئاسة جامعة القاهرة والتي أدت إلي زيادة رغبة الجهات الدولية المختلفة للتعاون مع الجامعة والتي تبوأت مكانة مرموقة في ظل رئاسته، ونجح في رفع أسمها في جميع المحافل الدولية، كما قدم الشكر له لدعمه لكلية الزراعة ومساعدته المستمرة لإدارة الكلية والتي مكنتها من التغلب على الكثير من العقبات.



ووصفت الدكتورة جالا محمود عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، إدارة الدكتور محمد الخشت لجامعة القاهرة بالإدارة الحكيمة، واستطاع بخبرته اختيار نواب وعمداء على قدر كبير من التجانس، وتربطه بهم علاقات وطيدة تسودها روح المحبة والأخوة، وقدمت الشكر له لدعمه وتشجيعه للمعهد لعقد اتفاقيات تعاون بينية في مختلف المجالات.



وأكد الدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام، أن الدكتور محمد الخشت هو فارس التطوير والتنوير الفكري والاصلاحي والعلمي والوطني الذي تعلم على يديه الكثير من فنون الإدارة، واستطاع برؤيته المستنيرة أن ينقل الجامعة في مكانة عالية ومرموقة في كافة التصنيفات الدوليةوأصبحت تنافس الجامعات العالمية، وحقق إنجازات كبيرة في قطاع مستشفيات الجامعة التي تخدم حوالي 20 مليون مواطن سنويًا، وقدم الدعم الكبير للمعهد القومي للأورام وتابع أعماله بشكل لحظي علي مدار اليوم خاصة خلال الأزمات التي مر بها المعهد في ظل جائحة كورونا، وبفضل توجيهاته قدم نموذجًا يُدرس علي مستوي العالم حيث لم تغلق مستشفيات الجامعة أبوابها لمدة ساعة واحدة وقت الجائحة، وأن مستشفى 500 500 بالشيخ زايد لم تبدأ العمل الفعلي بها إلا عام 2018واوشكت علي الانتهاء خلال وقت قياسي، بالإضافة إلي دوره الكبير في تحسين الأوضاع المالية للجامعة، وتقديمه حلولًا جذريه للمشكلات الكبرى التي عانت منها الجامعة.



وقال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن الإنجازات التي حققتها جامعة القاهرة في ظل رئاسة الدكتور محمد الخشت لم تحدث من قبل وذلك بفضل قيادته الحكيمة والرشيدة، وانه قدم للكلية دعمًا كبيرًا جعلها تتبوأ مكانة متميزة داخل الجامعة وخارجها، واستطاع أن يجعل الجامعة منارة للتنوير في الوقت المعاصر، وقبلة للرؤساء والوزراء والعلماء والباحثين وطلاب العلم من كافة بقاع الأرض، وبذل جهودًا كبيرة في بناء الإنسان المصري نهجه الكثير من الجامعات والمؤسسات المختلفة، وبفضل فكره قامت الجامعة بدوركبير ورائد في بناء الجمهورية الجديدة .



وأشادت الدكتورة علا مصطفي القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، بالدعم الكبير الذي قدمه الدكتور محمد الخشت للكلية، وتحقيقه إنجازات كبري للجامعة ساهمت في رفع مكانتها عالميًا، مما جعل جميع منتسبيها يشعرون بالفخر والاعتزاز لانتمائهم لجامعة القاهرة العريقة، وفخرهم لكونه رئيسًا لهم.



وقال الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، إن الدكتور محمد الخشت قدم كافة أوجه والتقدير والمعاملة الإنسانية الطيبةللجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية منذ أن كان مستشارًا للمكتب الثقافي بالرياض عام 2015، وكان له الفضل في حصول الطلاب المصريين على تقديرات عالية، وأشاد برؤيته المتميزة ودرايته بالقوانين الدولية وحرصه الشديد خلال عمليات ترميم وصيانة مباني الجامعة لحفظ المباني التراثية والأثرية، ومتابعته المستمرة لكافة الأعمال، وانشائه لجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، ومساهمته في تقدم ترتيب الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، واستطاع برؤيته المستنيرة وتوجيهاته أن يطور من أداء كلية الآثار سواء علي مستوي اهتمامه بالعملية التعليمية وإدخال البرامج الجديدة بها، أو تحديث عمل المتاحف، وحرصه علي فتح أبواب مكتبه للطلاب ومعاملتهم بشكل إنساني وراقي.



ونقلت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، تحيات واعتزاز وشكر مجلس الكلية والعاملين بها للدكتور محمد الخشت، لإسهاماته وجهوده الكبيرة في إنشاء أول كلية للنانو تكنولوجي بمصر والشرق الأوسط وافريقيا، لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتقوم بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدة بدعمه المادي والمعنوي للكلية لتصبح أفضل كلية للنانو تكنولوجي على مستوي العالم.



وقدم الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، الشكر للدكتور محمد الخشت لاحتضانه ودعمه له منذ توليه عمادة الكلية، واستطاع أن يقوم بدور كبير لتطور العلوم الإنسانية والطبية، وأنه يتميز بشخصية موسوعية وبالجاهزية الدائمة وقت الأزمات، وقدم مثالًا يحتذي به في دور المؤسسات الأكاديمية لدعم الدولة الوطنية في أصعب الظروف التي مر بها العالم وهي جائحة كورونا، وأن لديه طموحا لا ينتهي ولا يتوقف لإنجاز كافة الأعمال التي قام بها بالجامعة.



وقال الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل كلية طب قصر العيني، إن كلية الطب ومستشفياتها في قلب وعقل الدكتور محمد الخشت، وحققت بفضل مجهوداته الكثير من الإنجازات، وشهدت عمليات تطوير كبري، موجهًا الشكر له باسم الكلية على فترة رئاسته لجامعة القاهرة وتحقيقهخلالها الكثير من الإنجازات الكبري.



وأكدت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب، امتنانها وتقديرها للدكتور محمد الخشت ومكانته الكبيرة لدي جميع منتسبي الجامعة، وعبرت عن فخرها لكونه أحد أبناء كلية الآداب البارين ورمزًا للتنوير وفيلسوفًا أثبت للجميع قدرة العلوم الإنسانية والاجتماعية على قيادة جميع التخصصات بحكمه وذكاء، وأشادت بجهوده المبذولة وعطائه للجامعة على مدار السنوات الماضية.



وأشاد الدكتور محمد رفعت السركي عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، بدعم الدكتور محمد الخشت له منذ توليه عمادة الكلية وتقديمه النصائح المستمرة له، ومساندته للكلية في كافة المواقف العصيبة التي مرت بها، وأنه أعطي له درسًا هامًا مفاده أن الجميع يعملون من أجل طلاب الجامعة الذين هم بمثابة أبناء لنا وأمانة في أعناقنا، وثمن جهوده الكبري لتطوير مبني الكلية وبنيتها التحتية.



وقال الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إن الدكتور محمد الخشت قائد محنك وخبير واستاذومعلم وقدوة له وعلمًا يسير علي الأرض، وان معرفته به تمتدمنذ 33 عامًا شهد خلالها تفانيه في العمل وعدم خضوعه للراحة والإجازة، ونقل له رسالة من طلابه يعبرون خلالها عن حبهم وتقديرهم واعتزازهم بالدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.



وعبرت الدكتورة فاطمة عابد عميد كلية التمريض، عن تقديرها واعتزازها للدكتور محمد الخشت وقدمت الشكر له لما قدمه من جهود لرفعة الجامعة والكلية، ودعمه لكل منسوبي الجامعة، وأنها وجدت ما درسته في كتب من فن وعلم وأسس إدارة التمريض والمستشفيات يطبقه الدكتور محمد الخشت علىأرض الواقع.



وقالت الدكتورة حنان علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنها وضعت ثلاثة تشبيهات للدكتور محمد الخشت وهم الفارس وربان السفينة والمايسترو، فهو فارس حقق إنجازات كبري للجامعة وخاض حروبًا كثيرة بنجاح، وأنه ربان للسفينة التي تعرضت لأمواج عاتية خلال جائحة كورونا واستطاع أن يتصرف بحكمه وأدخل منصة البلاك بورد التي انقذت العملية التعليمية بالجامعة وقت الجائحة ووجه بتدريب الأساتذة والطلاب علي استخدامها، وأنه مايسترو قدم سيمفونية محبة وجو من الألفة والأخوة بين العمداء وقائدهم الذي قدم له الدعم والسند والحماية.



وقالت الدكتورة لبني فريد عميد كلية التجارة، إنها تشهد مظاهرة حب وتقدير للدكتور محمد الخشت من قبل عمداء الكليات، وان السبب في ذلك هو تقديمه جبرًا وظيفيًا للجميع يسبق الخاطر الإنساني، وقدمت له الشكر على مساندته لها وللكلية، ولما حققه من إنجازات للجامعة، ونقلت له رسالة تقديرمن جميع منتسبي الكلية لعطائه المثمر وجهود المتميزة في سبيل رفعة الجامعة والكلية.



ووصف الدكتور محمد سليم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للجامعة، الدكتور محمد الخشت أنه كنز يمتاز بعبادتين الأولي هي جبر الخواطر، والثانية هي عبادة التغافل عن الصغائر، وأنه تعلم على يديه كيفية تنفيذ القانون لتحقيق الصالح العام، وقدم الشكر له لكل ما قدمه من جهود ساهمت في تقدم جامعة القاهرة.



وقال الدكتور أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجامعة، إن الدكتور محمد الخشت حقق إنجازات كبري للجامعة شهدها الجميع وتعايش معها، وقدم العون والإغاثة لكل من طلب منه العون والمثال على ذلك تقديمه دعمًا ماليًا قيمته 5 ملايين جنيه لعلاج أحد طلاب الجامعة، وحرص طوال فترة رئاسته للجامعة التزامه بتطبيق القانون.



ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر للنواب والعمداء على مشاعرهم النبيلة والتي اعتبرها بمثابة مكافأة من المولي عز وجل له، خاصة أنها جاءت في نهاية فترة رئاسته دون وجود أية مصالح مشتركة، وأن الفضل في الإنجازات التي حققتها الجامعة يعود لله سبحانه وتعالي ثم جهود واسهامات النواب والعمداء الذين يعبرون عن عراقة مصر وتاريخها، وعملوا على مدار سنوات كفريق عمل واحد، مؤكدًا محبته الكبيرة وتقديره لأعضاء مجلس جامعة القاهرة.