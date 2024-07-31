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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة جودة التعليم تضع اللمسات الأخيرة لانعقاد مؤتمرها الدولي السابع نوفمبر المقبل

الهيئة القومية لضمان
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جلسته الدورية رقم 239 اليوم "الأربعاء"، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس.

وناقش مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال جلسته الدورية، العديد من الموضوعات في مقدمتها الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2024م تحت عنوان: "ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي".

ووافق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في ضوء توجه الهيئة لتطوير قطاعات التعليم في مصر ومن بينها التعليم الأزهري، على تشكيل لجنة لتحديث وتطوير معايير الشريعة الإسلامية والقانون في ضوء هذا التوجه.  

وحول خطط الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتطوير عملها في المرحلة المقبلة، تقرر تشكيل لجنة لوضع خطة استراتيجية لـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة رئيس الهيئة وعضوية النواب، وذلك لوضع الخطوط العريضة للعمل في المرحلة المقبلة وفقا لاهتمام جهات التخطيط العليا بتحقيق نقلات نوعية في مختلف مجالات جودة التعليم.

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