إدانات عربية ودولية واسعة لاغـ.تيال هنية.. وإيران تتوعد بالانتقام

عبرت العديد من الدول عن إدانتها لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وحذرت من تداعيات الحادث على مستقبل المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها "وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة".

فيما توعد المرشد علي خامنئي بالثأر لاغتيال هنية، وأضاف أن هذا "واجب على إيران، الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس".

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالانتقام، مضيفًا أن إسرائيل "جلبت لنفسها عقابا قاسيا".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية.

وقالت طهران إن "استشهاد إسماعيل هنية في طهران سيعزز العلاقة القوية بين إيران والفلسطينيين وحماس".

وذكرت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" أن مسئولين إيرانيين كباراً في حالة صدمة كاملة على ضوء اغتيال هنية، والسبب: أن هذه ضربة قوية لسمعة إيران الأمنية في الوقت الذي تريد فيه استعراض قوتها في المنطقة.

من جهته، شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الايراني، إبراهیم رضائي، على أنّ "اغتيال هنية عمل جبان، وسيلقى فاعلوه الرد من دون شك"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئاً بشأن الاغتيال".

وقال الحرس الثوري الإيراني إن جريمة اغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا من "جبهة المقاومة القوية وخاصة إيران"، موضحًا أنه إنه يدرس حاليا أبعاد عملية الاغتيال، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق لاحقا.

وقال كمال خرازي، مستشار المرشد الأعلى، إن إسرائيل تريد التغطية على هزيمتها في غزة بإجراءات استفزازية، مضيفا أن إسرائيل ستسقط في مستنقع جديد بعد اغتيالها هنية. وعقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني اجتماعا طارئا لمناقشة عملية الاغتيال.

على الصعيد الفلسطيني، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين الإضراب الشامل والخروج في مسيرات غضب وعلى مناطق التماس تنديدا باغتيال هنية.

فيما أدان الرئيس محمود عباس، أبو مازن، بشدة اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا.

ودعا إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الاسرائيلي، وأعلن الحداد ليوم واحد مع تنكيس الأعلام.

ونعت حركة حماس رئيس المكتب السياسي للحركة، حيث قالت حماس إن هنية قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى.

بدورها، أكدت كتائب القسام أن عملية الاغتيال هي "حدث فارق وخطير ينقل المعركة إلى أبعادٍ جديدةٍ وسيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها".

إقليميًا، أدانت قطر عملية الاغتيال والتصعيد الخطير والانتهاك السافر للقانون الدولي والإنساني.

وأوضحت الخارجية القطرية في بيان لها أن اغتيال هنية واستهداف إسرائيل للمدنيين بغزة سيؤدي لانزلاق المنطقة للعنف وتقويض فرص السلام.

وتساءل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن: "الاغتيالات والتصعيد تطرح السؤال: كيف تجرى مفاوضات يقتل فيها طرف من يفاوضه؟ السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح الشعوب".

بدورها، أدانت كل من سوريا والعراق والأردن وعمان وباكستان وتركيا عملية الاغتيال الغادرة، محذرين من مد نطاق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن اغتيال هنية غير مقبول على الإطلاق، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات.

ودعت موسكو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى اندلاع صراع مسلح واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وعارضت الصين عملية الاغتيال محذرة من مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية الصينية أمس إلى ضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت لتجنب زيادة التصعيد والمواجهة.

وقالت جماعة الحوثيين إن اغتيال هنية خسارة فادحة للأمة في مرحلة مفصلية من المواجهة مع إسرائيل.

وأضافت حركة طالبان أن استمرار جرائم النظام الصهيوني سيجعل المنطقة أكثر اضطرابا.