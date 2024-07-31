3 مرشحين.. المحكمة الدستورية تعلن القائمة النهائية لانتخابات الرئاسة الجزائرية

أصدرت المحكمة الدستورية الجزائرية ، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع من سبتمبر 2024، بعد الفصل في الطعون.

ورفضت المحكمة الدستورية خمسة طعون لعدم استيفائها الشروط القانونية بحسب ماذكرت وسائل إعلام جزائرية.

وبدوره؛ قال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في ندوة صحفية، عقدها، بمقر المحكمة، بالعاصمة، إن القائمة النهائية للمرشحين تضم يوسف أوشيش، عن جبهة القوى الاشتراكية وعبد المجيد تبون (مرشح حر)، وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم.

وأفاد بلحاج بأنّ المحكمة درست خمسة طعون رفعها راغبون في الترشح للرئاسيات عقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية، يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.

كما كشف أن مصالح "الدستورية" قبلت أربعة طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع. بينما رفضت طعنًا واحدًا شكلًا لوروده خارج الآجال النهائية.

وأشار كذلك الى أنّ المحكمة درست جميع الطعون المقدمة من قبل الراغبين في الترشح للرئاسيات وعددها 5 طعون، مؤكدًا أننا أولينا كل الأهمية للطعون الموجهة على مستوانا وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية للمحكمة وكونها مؤسسة مستقلة.

كما ذكر بلحاج أنّ المحكمة الدستورية وبعد العد اليدوي لاستمارات الطاعنين ومطابقتها إلكترونيا باشرنا تدقيق مضمونها وفقا للقانون، مبرزًا "عاينّا وجود استمارات فارغة ضمن ملفات الراغبين في الترشح."

كما شدّد على أنّ جميع قرارات المحكمة الدستورية بشأن قائمة المترشحين النهائية وطعون الراغبين في الترشح المرفوضة ستنشر في الجريدة الرسمية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها."