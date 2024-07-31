عقد اجتماعا موسعا.. حزب الحركة الوطنية: مصر تعيش حراكا سياسيا يسع الجميع

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب اجتماعا موسعا لقيادات وكوادر الحزب بالقاهرة والمحافظات لبحث استعدادات الحزب خلال المرحلة القادمة في ضوء الجهود المبذولة لدعم مسيرة العمل السياسي والديمقراطي والتواصل الجماهيري .

واكد اللواء رؤوف السيد، اهمية التواصل الميداني والجماهيري من جميع امناء الحزب في المحافظات وامناء اللجان النوعية والمركزية في اطار توعوي تثقيفي تنويري يخدم المصالح العليا للدولة خاصة وان البلاد تعيش حالة حراك سياسي وديمقراطي كبير وحوار وطني وتفاعل كبير يبشر باننا مقبلون علي مرحلة جديدة تسع الجميع دون اقصاء او تهميش

وشدد اللواء رؤوف على ان حرص الدولة ومؤسساتها علي خلق مناخ جاذب للجميع وبيئة جاذبة تسع كل التيارات الحزبية والسياسية يترك انطباعا ايجابيا عند المواطن وفي الشارع السياسي ويرسم صورة مشرفة ترسخ في الأذهان أن المشهد العام بات يتسع للجميع دون إستبعاد لأحد مهما كانت اختلافاته الفكرية والأيديولوجية الأمر الذي يعطي مساحة عادلة للتواجد والمنافسة والعمل طالما أنه يصب في صالح الدولة ويخدم أهدافها وتوجهاتها السياسية.