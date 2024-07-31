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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

ارشيفي
ارشيفي

بحث وزيرا خارجية الأردن والولايات المتحدة الأمريكية التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع الحرب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين  نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، اليوم، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ومن جانبه؛ شدد الصفدي، خلال الاتصال، على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية الأساس التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها، ذاك أن استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأدان الصفدي، خلال الاتصال، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.

كما أكد الصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته.
 

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