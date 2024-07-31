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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

صدى البلد

أعلن رئيس بلدية ناجازاكي اليوم الأربعاء أن السفير الإسرائيلي لدى اليابان غير مدعو لحضور حفل السلام السنوي في هذه المدينة مضيفا أن القرار اتخذ لتجنب مشاكل غير متوقعة وليس له دوافع سياسية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعت المدينة الواقعة في جنوب اليابان الشهر الماضي عشرات الدول والكيانات لحضور الحدث الذي سيقام في التاسع من أغسطس في ذكرى القصف النووي الأمريكي عام 1945.

وقال رئيس بلدية ناجازاكي شيرو سوزوكي للصحفيين إن القرار "ليس له دوافع سياسية" ولكنه يستند إلى الرغبة في "إقامة مراسم في أجواء سلمية".

وكانت المدينة أحجمت عن دعوة السفير جلعاد كوهين بسبب "المخاطر المحتملة" الناجمة عن "التطورات المختلفة في العالم حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وقال سوزوكي إن المخاوف بشأن هذه المخاطر لا تزال قائمة واصفا استبعاد كوهين بأنه "قرار صعب جدا".

وقال سوزوكي الشهر الماضي إن ناجازاكي بعثت رسالة إلى السفارة الإسرائيلية دعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

من جانبه وصف السفير القرار بأنه "مؤسف ويبعث رسالة خاطئة إلى العالم".

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "كصديق مقرب لليابان حضرت إسرائيل هذه المراسم لسنوات تكريما للضحايا وعائلاتهم".

وقال مسؤول في المدينة إن هيروشيما دعت إسرائيل لحضور المراسم لكنها دعت في رسالتها إلى "وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى حل من خلال الحوار".

ولقي نحو 140 ألف شخص حتفهم في هيروشيما و74 ألفا في ناجازاكي عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على المدينتين في أغسطس 1945، مما أدى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.

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