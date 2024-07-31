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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والدة مصمم المعارك والأكشن عصام الوريث

عصام الوريث
عصام الوريث

أعلن مصمم المعارك والاكشن عصام الوريث عن وفاة والدته، وذلك بعد صراع مع المرض الفترة الأخيرة، حيث كان  يطب الدعاء لوالدته الأيام الماضية لخضوعها لعملية جراحية في إحدى المستشفيات، ولم يعلن الوريث عن موعد الجنازة والعزاء حتى الآن ، حيث كتب منشورعلى صفحته الشخصية على موقع إنستجرام قائلا : أمى فى ذمة الله.


عصام الوريث أحد أبرز مصممين المعارك والاكشن في الساحة الفنية، وقدم العديد من الاعمال الدرامية والسينمائية، حيث قدم مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، مسلسل جعفرالعمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى.

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بالاضافة الي حمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق 

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