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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكنولوجيا الأغذية يواصل تدريب طلاب الجامعات المصرية لإعداد خريج متميز

صدى البلد

قال الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية   إنه فى اطار التعاون المثمر مع الجامعات المصرية  استقبل المعهد عدد 319 طالب وطالبة تخصص (علوم وتكنولوجيا الأغذية  - تكنولوجيا حيوية – ادارة الجودة – ادارة أعمال و مشروعات زراعية) من كليات الزراعة لجامعات  (الفيوم – عين شمس – بنى سويف)   و 30 طالب وطالبة من كلية العلوم تخصص كيمياء جامعة عين شمس  لتدريبهم باقسام المعهد المختلفة.

 

 حيث  تضمن البرنامج التدريبى التعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية من خلال التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى وايضا التعرف على رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى و مساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد ، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر و الفاكهة) –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف كما تم تدريب الطلاب بوحدتى المطبخ التجريبى و اقتصاديات التصنيع الغذائى.


من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى  المعد للطلاب يهدف الى اعداد خريج متميز يواكب المتطلبات الراهنة لسوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى حيث يتم  تدريب الطلاب و اكسابهم الخبرة فى مجالات التصنيع الغذائى المختلفة  و تطبيق نظم جودة و سلامة الأغذية  و رفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية من خلال  التدريب العملى  للطلاب على اجراء الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و الوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى و أيضا تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة بالإضافة الى التعرف على  كل ماهو جديد فى طرق حفظ الأغذية سواء طرق الحفظ التقليدية  أو الحديثة لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج و التداول علاوه على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئه وزيادة العائد الإقتصادي من خلال القيمة المضافة.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

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