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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

الزمالك خطف حسناء الأهلي .. و صدمة لجماهير القلعة الحمراء

صدى البلد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع شروق فؤاد "صانعة ألعاب" منتخب مصر ، لتدعيم صفوف فريق الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

ووقعت شروق فؤاد، على عقود انضمامها للزمالك، خلال الجلسة التي جمعتها مع نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

وتعد شروق فؤاد، من أبرز اللاعبات في مركز صناعة اللعب، وسبق لها وحصدت لقب أفضل صانعة ألعاب في بطولة إفريقيا للأندية عامي 2016 و2019، كما تُوجت بلقب أفضل صانعة ألعاب في البطولة العربية وأفريقيا عام 2015.

انطلقت شروق فؤاد في مشوارها الرياضي داخل أسوار النادي الأهلي في سن الرابعة من عمرها، حتى وصلت إلى الفريق الأول داخل أسوار القلعة الحمراء.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل تعاقد شروق مع نادي الزمالك و ما حققته من انجازات مع الاهلي …

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