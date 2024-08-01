الرعاية الصحية بأسوان تتابع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالوحدات والمراكز

تفقدت الدكتورة إيمان حسن أحمد، والدكتورة آلاء أحمد محمد، بإدارة المكتب الفني لمدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، وحدة طب أسرة الجزيرة بمدينة أسوان، وذلك ضمن جهود الرعاية الصحية بأسوان لمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية

وخلال الجولة تم متابعة سير الخدمات الطبية المقدمة بهذا الصرح الطبى ، بالإضافة لتفقد عيادة طب الأسرة، والصيدلية، ومعمل التحاليل الطبية، والطوارئ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

وتأتي هذه الجولات التفقدية في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في أسوان، وتطوير الأداء الطبي والفني.

وكان قد إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد البنك الأهلى برئاسة خالد هلال رئيس قطاع أمناء الإستثمار فى ظل الشراكة الإستراتيجية بين المحافظة والبنوك الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية والإستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأحمد حامد نائب مدير عام قطاع التسويق والترويج ، وأيضاً عمرو عبد الحميد نائب مدير عام قطاع أمناء الإستثمار ، وعمرو عرفه نائب مدير عام القطاع القانونى ، والخبير المثمن عباس عافيه ، فضلاً عن المستشار القانونى للمحافظة ، ومديرى التخطيط العمرانى والإستثمار والشئون القانونية ، ورئيس مركز ومدينة أسوان.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على تعزيز أواصر التعاون البناء والمثمر مع أحد البنوك الوطنية العريقة ، وهو الذى يأتى فى إطار الخبرة الطويلة للبنك فى مجال التسويق والترويج والكفاءة الفنية المتخصصة فى السوق المالى والمصرفى والإستثمارى ، علاوة على المساهمة فى طرح الفرص الإستثمارية المتاحة لديها ، ومتابعة موقف الأصول المملوكة للبنك داخل المحافظة.

وأشاد المحافظ بدور البنوك الوطنية ، لتحقيق الدعم المجتمعى وجذب المزيد من الإستثمارات ، والتى تساهم فى توفير مشروعات كثيفة العمالة بما يصب بالتالى فى صالح المواطن الأسوانى .

أعطى محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة الرى المهندس محمد على لسرعة التعامل مع الشكوى حيث إنتقل إلى موقع المحطة للإشراف على أعمال الإصلاح بالعطل الفني المفاجئ الذى حدث بها وذلك برفقة لجنة ضمت المسئولين بالزراعة والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، والجهات المختصة.