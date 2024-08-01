الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39480 شهيدا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن الصحة الفلسطينية، أعلنت فيه أن هناك 35 شهيدا و55 مصابا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39480 شـــ ــهيدا و91128 مصابا منذ 7 أكتوبر.



قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن القذائف الإسرائيلية مازالت تتساقط في صبيحة اليوم الـ300 من العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن القذائف المدفعية ما زالت تتساقط بشكل كثيف باتجاه المنطقة الشرقية الشمالية لمدينة خان يونس في أقصى جنوب قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القذائف الإسرائيلية تتساقط بشكل عشوائي على المناطق المكتظة بالفلسطينيين، وعدد من الشهداء وصل إلى مستشفيات القطاع، مشيرا إلى أن مدينة رفع لم تتوقف عليها الغارات الإسرائيلية المكثفة والعنيفة، مشيرا إلى أن الحي السعودي يشهد قصفا عنيفا من الطائرات العسكرية الإسرائيلية.

وتابع أن حي تل السلطان وحي زعرب ووسط مدينة رفح يتعرضون كذلك لإطلاق النار من المدفعية الإسرائيلية، وكذلك حي الجنينة والشوكة وحي السلام وتل الزارع وجميعها أحياء تقع في المنطقة الشرقية لرفح".