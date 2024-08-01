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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تخصيص رئيس الوزراء جلسات حوارية شهرية يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب علي نور حسين عضو مجلس النواب، على أهمية تخصيص جلسات حوارية شهرية من جانب رئيس مجلس الوزراء للحديث بشكل مباشر مع الاعلاميين والصحفيين في مختلف القضايا والمشاكل التي يمر بها الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات ستساهم بشكل كبير في تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين، وستعمل على تقديم إجابات مباشرة وشفافة على الأسئلة التي تشغل بال الجميع.

وأعرب نور حسين في تصريح صحفي له اليوم، عن تقديره التام لهذه الخطوة وهذا الاستعداد من جانب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنها ستسفر عن تحقيق نتائج إيجابية تُساهم في حدوث نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة، ما يرفع من مستوى معيشة الشعب المصري ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأوضح  عضو مجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، عقد مؤتمر صحفي ولقاء شهري على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، خطوة تُعزز الشفافية والمصداقية في التعامل مع القضايا العامة وتؤكد كذلك حرص الحكومة على شرح التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا. وتوضيح التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخراً.

وشدد النائب، أن القرار يعكس رغبة الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي،  في الاقتراب من المواطنين وتحقيق الرضا الشعبي وحل كل المشاكل والرد على كافة الشائعات الممنهجة والكاذبة ضد الدولة المصرية.

واختتم النائب علي نور حسين بالتأكيد، على الدور الهام والبالغ للإعلام في توضيح الصورة بشكل شامل، من خلال عرض كافة التحديات والإنجازات دون تهويل أو تهوين، وكشف ما تحقق في الوطن من منجزات عمرانية وتنموية كبيرة في ظرف سنوات معدودة.

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