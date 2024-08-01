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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني لبناني: العدو الإسرائيلي لا يفهم غير لغة القوة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور قاسم هاشم عضو بمجلس النواب اللباني، إن اغتيال فؤاد شكر القائد العسكرى بحزب الله اعتداء سافرعلى أراضى لبنان والكرامة اللبنانية.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تفهم في تجربتها مع لبنان والصراع العربى غير لغة القوة ولا ترتدع إلا بلغة القوة وهذه حقائق تاريخية.  

وأضاف «هاشم» فى مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية أية الكفورى، أن العدو لم يكتفِ بما فعلة فى لبنان ولكن تمادى أكثر ووصل إلى قلب طهران وانهى جريمتة فى سوريا وأعتقد أن الرد سيكون بحزم للعدوان.

وأوضح البرلماني اللبناني، أنه لا يمكن القول بأن ثمّة فاصل بين كيان الإحتلال والإدارة السياسية الأمريكية، مشيرًا إلى، أن المؤرخين يعتبرون هذا الكيان إحدى الولايات الأمريكية خاصة بوجود إدارة منغمسة كليا بالمشاركة مع الكيان الصهيونى مؤكدا مشاركة الإدارة الأمريكة فى الاحداث ودعمها لإسرائيل.

وواصل، أن الشعب اللبنانى لا يريد أبدا توسعة الحرب ولكن لابد من الدفاع عن النفس والدفاع عن البلد وكرامتها  ولابد من وضع حد للفوضي والتوحش فى المنطقة للوصول للأمن والسلم فى المنطقة وإعادة كل الاراضى المحتلة للبنان وفلسطين.

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