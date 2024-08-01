سليمان عيد يمازح متابعيه بفيديو من الجيم على أغنية "ليه بيداري"

قام الفنان سليمان عيد بمشاركة متابعيه فيديو له و هو داخل صالة الجيم و مازح متابعيه عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام ".



وظهر سليمان و هو يمارس التمارين على أحد الأجهزة علي اغنيه "ليه بيداري كده" للفنانة روبي ، و علق علي الفيديو " وانا بجهز لأولمبياد 2028”.

تفاعل بعض الفنانين علي هذا الفيديو ومن ضمنهم الفنانة مي عز الدين قائلة " أستاذ سليمان بيعمل فورمة المسرح ".



وعلق المهاجم محمد أبو جبل “ والله عالمي و فورما ياعم سليمان عيد ”.



كما تفاعل عدد كبير من متابعيه مع الفيديو مازحين و قائلين "الله يقويك عم سليمان ".

وكانت آخر أعمال الفنان سليمان عيد مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، الذي عرض في رمضان الماضي 2024، ومن بطولة كلا: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أمين، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة.