رئيس شبكة المشرق العالمية: نتعاون مع "الاتصالات" لتوفير 300 وظيفة للكوادر المصرية|خاص

أعلن أحمد الشريف، رئيس شبكة المشرق العالمية - مصر، توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات لتوفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية خلال ثلاث سنوات.

وقال "الشريف"، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إن هذا التعاون يعكس جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وثقة المستثمرين في القدرات الفنية للشباب المصري.

وأضاف رئيس شبكة المشرق العالمية - مصر، أن الشبكة تأسست لدعم جهود النمو والتوسع للبنك، وتركز على الابتكار في تقديم الخدمات، بما في ذلك العمليات المصرفية، الائتمان، التدقيق الداخلي، التكنولوجيا، والتسويق.

وقال “تعمل الشبكة في الهند وباكستان ومصر، ويعمل بها أكثر من 2300 شخص، بهدف دفع نمو البنك الإماراتي من خلال الابتكار والتركيز على العملاء”.

وأضاف أن الشبكة تستهدف زيادة عدد الموظفين إلى 250 بحلول نهاية 2024، مع التركيز على بناء ثقافة تعاونية والاستثمار في الأفراد من خلال برامج تدريب عالمية، تشمل خطط التوسع كافة الوظائف الأساسية ويتم تلقي طلبات التوظيف عبر منصات التوظيف مثل لينكد إن والموقع الرسمي للبنك.

وتابع “تفخر الشبكة بنسبة تنوع تبلغ 53% بين موظفيها، وتشمل المبادرات برامج تنمية المهارات القيادية للنساء ودعم النساء العائدات للعمل بعد انقطاع”.

وأكد أنه من بين المبادرات البارزة برنامج "جددي روح التحدي" ومبادرة "اشرقي" التي تركز على تمكين المرأة وتعزيز شبكة النساء داخل البنك.

وقال إن 16% من الموظفين يعملون خارج القاهرة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتوسيع نطاق العمليات، مضيفا تستفيد الشبكة من المواهب المتاحة في جميع المحافظات لتقديم حلول فريدة للعملاء، بدعم من بنية تحتية تكنولوجية قوية للعمل عن بُعد.

وقال “تعكس هذه المبادرات التزام الشبكة بدعم النمو والتطور الاقتصادي في مصر من خلال الابتكار والتكنولوجيا والتدريب المكثف، مما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي لتصدير الخدمات الرقمية على المستوى العالمي”.