أخبار تهمك.. بشرى سارة من الأرصاد.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3754 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3285 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2815 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26280 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.62 جنيه للبيع و48.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 52.70 جنيه للبيع، و52.59 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.47 جنيه للبيع، و62.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.96 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.16 جنيه للبيع، و158.78 جنيه للشراء.

حالة الطقس

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، أنه كان هناك تحذير من الأرصاد باضطراب الملاحة البحرية، وأنتهت يوم الأحد وأستقرت يومي الأثنين والثلاثاء، ولكن تعود مرة أخري حركة الملاحة على البحر المتوسط، وخاصة الشواطئ الغربية من محافظتي مطروح والإسكندرية.

وأضافت ،خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نورهان خفاجي، أن ارتفاع الموج من المتوقع أن يصل إلى مترين إلى 3 أمتار ونصف.

رطوبة عالية

وتابعت ، أن شهر أغسطس هذا العام من المتوقع أن يكون أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من درجة إلى درجة ونصف، مطمئنة أن درجات الحرارة هذا الشهر أقل من شهر يونيو ويوليو، ولكن نسب الرطوبة تكون أعلي بكثير عنهم، وتصل لحوالي من 90 إلى 95% على السواحل الشمالية، وتقل تدريجيا بالمناطق الداخلية.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بالرغم من استقرار الأحوال الجوية فى جميع محافظات الجمهورية، والأجواء تعتبر حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، فإن البلاد تتأثر ببعض الأحوال الجوية، ومنها الأمطار.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، أن سقوط الأمطار تؤثر على محافظتين وهما أسوان والبحر الأحمر، تحديدا مناطق جنوبية من محافظة البحر الأحمر، نتيجة لمنخفض الهند الموسمي، إلى جانب الأمطار الموسمية بأثيوبيا والسودان.

وأضافت أن تلك الأمطار رعدية، من الممكن أن تصل إلى سيول فى بعض الأيام، وتزيد تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة القادم، لافتة إلى أنه من المهم أخذ الاحتياطات ورفع درجة الاستعداد القصوي.