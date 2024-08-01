برلماني: مصر حريصة على علاقاتها الإفريقية وتبنى سياسة فاعلة تجاه دول القارة

أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ على أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي لمصر، ولقائه الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على إحداث نقلة في علاقاتها الأفريقية بشكل عام وعلاقاتها بدولة تشاد على مختلف الأصعدة بشكل خاص.

ولفت أبو عايشه في تصريح صحفي له اليوم، إلى بحث الرئيس السيسي مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، سبل تحقيق نقلة في مسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في أسرع وقت ممكن. لافتا: الى تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في تشاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تتبنى سياسة فاعلة تجاه مختلف دول أفريقيا وتقود جهود التنمية في القارة وتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية، والدفاع عن مشاكل القارة وضرورة الوقوف معها لمواجهة التغير المناخي والديون وغيرها.

وشدد نائب الشيوخ، على وجود اتفاق في الرؤى بشأن جهود وقف إطلاق النار في السودان، بما يُعلي من المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق، ودعم البلدين لكافة جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز الأمن في منطقة الساحل الأفريقي في مواجهة التهديدات الإرهابية.

واختتم النائب عبده ابو عايشه، أن زيارة الرئيس التشادي لمصر ولقائه الرئيس السيسي، ستشكل مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين وما يتطلعان له في المستقبل.